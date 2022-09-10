ВСУ продолжают наступать. Освободили почти 2000 километров территории, - Зеленский

Контрнаступление украинской армии продолжается. Военные с начала сентября освободили от российских оккупантов уже почти 2000 километров территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, сообщает РБК-Украина .

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории". - сказал глава государства.

В то же время, как отметил Зеленский, российские оккупанты сейчас демонстрируют лучшее, что умеют, - убегают.

Отметим, что на 8 сентября было известно об освобождении более 1000 квадратных километров украинской территории.