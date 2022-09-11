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ЗСУ встановили прапор у звільненому Чкаловську: Зеленський показав відео

Фото: ЗСУ встановили прапор у звільненому Чкаловську (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Харківській області. 14-а окрема механізована бригада імені князя Романа Великого встановила український прапор у Чкаловську.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Фото: розташування Чкаловська (гугл карта)

"Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - пише президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Інституту вивчення війни, ЗСУ в Харківській області прорвали лінії окупантів на глибину до 70 кілометрів. Очікується, що вже протягом 2 діб наші бійці зможуть звільнити Ізюм.

Контрнаступ продовжується. З початку вересня наші воїни деокупували вже майже 2000 кілометрів території.

Також вчора ввечері стало відомо, що ЗСУ у Харківській області звільнили села Артемівка та Василенкове.

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