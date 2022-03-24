ВСУ успешно контратакуют под Киевом, - британская разведка

"Существует реальная вероятность того, что украинские силы теперь могут окружить российские части в Буче и Ирпене", - говорится в сообщении.

Эксперты также считают, что успешные контратаки Украины не позволяют российским военным реорганизоваться и возобновить наступление на Киев.

По их словам, ВСУ усиливает давление на российские силы к северо-востоку от Киева. Оккупанты на этом направлении уже сталкиваются со значительными проблемами со снабжением и боевым духом.