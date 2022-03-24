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ВСУ успешно контратакуют под Киевом, - британская разведка

Фото: украинский солдат (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Украинские военные проводят успешные контратаки на российские позиции в городах на окраинах столицы и, вероятно, отбили Макаров и Мощунь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую разведку.

"Существует реальная вероятность того, что украинские силы теперь могут окружить российские части в Буче и Ирпене", - говорится в сообщении.

Эксперты также считают, что успешные контратаки Украины не позволяют российским военным реорганизоваться и возобновить наступление на Киев.

По их словам, ВСУ усиливает давление на российские силы к северо-востоку от Киева. Оккупанты на этом направлении уже сталкиваются со значительными проблемами со снабжением и боевым духом.

Напомним, ВСУ захватили одну из самых мощных российских станций подавления радиоразведки "Красуха-4". Теперь она будет работать на нашей стороне против оккупантов.

Мы также писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что ФСБ и российские военные обвиняют друг друга в провале "спецоперации" в Украине.

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