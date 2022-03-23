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ФСБ и российские военные обвиняют друг друга в провале, - Данилов

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Москва, Среда 23 марта 2022 23:48
ФСБ и российские военные обвиняют друг друга в провале, - Данилов Алексей Данилов (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что исчезновение из публичного пространства ключевых силовиков РФ говорит о том, что среди российских структур идет поиск виновных в провалах в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление секретаря СНБО Алексей Данилова в эфире телемарафона.

"Сейчас происходит выяснение, кто сделал такое основание, что они, не имея информации о нашей стране, пошли на такую ​​авантюру. Сейчас там происходит выяснение отношений между их структурами. ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные – что недоработали другие структуры", - отметил Данилов.

Глава СНБО также заявил, что сегодня очень много генералов, которых они уже поменяли. По их мнению, они новыми силами смогут организовывать наступление на наши территории. Но мы знаем, что им это не поможет.

"То, что сегодня происходит – это уничтожение РФ, которое совершил их президент. Их никто не трогал, они сами себя уничтожили за эти 22 года", – считает Данилов.

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