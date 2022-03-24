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ЗСУ успішно контратакують під Києвом, - британська розвідка

Фото: український солдат (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Українські військові проводять успішні контратаки на російські позиції в містах на околицях столиці і, ймовірно, відбили Макарів і Мощунь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську розвідку.

"Існує реальна ймовірність того, що українські сили тепер можуть оточити російські частини в Бучі та Ірпені", - йдеться в повідомленні.

Експерти також вважають, що успішні контратаки України не дозволяють російським військовим реорганізуватися і відновити наступ на Київ.

За їх словами, ЗСУ посилює тиск на російські сили на північний схід від Києва. Окупанти на цьому напрямку вже стикаються зі значними проблемами з постачанням і бойовим духом.

Нагадаємо, ВСУ захопили одну з найпотужніших російських станцій придушення радіорозвідки "Красуха-4". Тепер вона працюватиме на нашому боці проти окупантів.

Ми також писали про те, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що ФСБ і російські військові звинувачують один одного в провалі "спецоперації" в Україні.

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