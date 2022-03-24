ЗСУ успішно контратакують під Києвом, - британська розвідка

"Існує реальна ймовірність того, що українські сили тепер можуть оточити російські частини в Бучі та Ірпені", - йдеться в повідомленні.

Експерти також вважають, що успішні контратаки України не дозволяють російським військовим реорганізуватися і відновити наступ на Київ.

За їх словами, ЗСУ посилює тиск на російські сили на північний схід від Києва. Окупанти на цьому напрямку вже стикаються зі значними проблемами з постачанням і бойовим духом.