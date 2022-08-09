ВСУ уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1", танк и несколько машин, - ОК "Юг"

ВСУ за день на южном направлении уничтожили 23 солдата армии РФ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", а также пять машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Кроме того, украинская штурмовая авиация нанесла удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки Николаевской области.
Напомним, сегодня украинские военные уничтожили над Одесской областью российскую крылатую ракету.
Также украинские защитники сбили в центральной части Украины еще три российских "Калибра".
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