В центральной Украине уничтожили три ракеты оккупантов "Калибр"

Украинские военные сбили в центральной части Украины три российские крылатые ракеты "Калибр". Их выпустили из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил ВСУ в Facebook .

"Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три - ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что над Одесской область сбили одну крылатую ракету "Калибр".

Напомним, что Россия вывела два надводных и два подводных носителя крылатых ракет "Калибр" в Черное море.

Кроме того, в Воздушных силах Украины назвали самые опасные типы российских ракет, которые сложно сбивать.