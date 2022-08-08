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В центральной Украине уничтожили три ракеты оккупантов "Калибр"

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 13:16
В центральной Украине уничтожили три ракеты оккупантов "Калибр" Фото: В центральной Украине уничтожили три ракеты оккупантов "Калибр" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные сбили в центральной части Украины три российские крылатые ракеты "Калибр". Их выпустили из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три - ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что над Одесской область сбили одну крылатую ракету "Калибр".

Напомним, что Россия вывела два надводных и два подводных носителя крылатых ракет "Калибр" в Черное море.

Кроме того, в Воздушных силах Украины назвали самые опасные типы российских ракет, которые сложно сбивать.

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