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ЗСУ знищили зенітний комплекс "Панцир-С1", танк і кілька машин, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ на півдні знищили зенітний комплекс Панцир-С1 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ за день на південному напрямку знищили 23 солдати армії РФ, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", А також п'ять машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Крім того, українська штурмова авіація завдала удару по скупченню живої сили, озброєння і техніки російських окупаційних військ недалеко від Снігурівки Миколаївської області.

Нагадаємо, сьогодні українські військові знищили над Одеською областю російську крилату ракету.

Також українські захисники збили в центральній частині України ще три російських "Калібри".

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