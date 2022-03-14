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ВСУ уничтожили военную технику оккупантов, которая стоит более 100 тысяч долларов (фото)

Автор: Роман Мирончук

Украинским военным удалось уничтожить очень дорогу военную технику оккупантов. Речь идет о вездеходе на гусеничном ходу ДТ-30 "Витязь", который стоит около 13,7 млн рублей (более 100 тысяч долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал военного обозревателя Романа Бочкалы.

"Уничтожено ДТ-30 "Витязь" стоимостью 13,7 млн рублей. Это первая потеря такой техники армией России. ВСУ гарантируют, что не последняя", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фото разгромленной военной техники оккупантов.

ДТ-30 "Витязь" (фото: t.me/thewarnow)

Отметим, что ДТ-30 "Витязь" - это двухзвенный вездеход на гусеничном ходу. Он предназначен для транспортировки в сложных климатических условиях на грунтах с низкой несущей способностью (болото, бездорожье и т.д.) при температуре от минус 50 до плюс 40 градусов.

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по скоплению вражеской техники под Мелитополем. В результате уничтожены около 200 машин и штаб оккупантов.

Ранее украинские военные уничтожили вражеский истребитель в Чернигове. При этом пилот истребителя успел катапультироваться и скрыться в лесополосе.

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Война России против УкраиныВооруженные силы Украины