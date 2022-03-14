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ЗСУ знищили військову техніку окупантів, яка коштує понад 100 тисяч доларів (фото)

Автор: Роман Мирончук

Українським військовим вдалося знищити дуже дорогу військову техніку окупантів. Йдеться про всюдихід на гусеничному ходу ДТ-30 "Вітязь", який коштує близько 13,7 млн рублів (понад 100 тисяч доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал військового оглядача Романа Бочкали.

"Знищено ДТ-30 "Вітязь" вартістю 13,7 млн рублів. Це перша втрата такої техніки армією Росії. ЗСУ гарантують, що не остання", - йдеться в повідомленні.

Також опубліковані фото розгромленої військової техніки окупантів.

ДТ-30 "Вітязь" (фото: t.me/thewarnow)

Зазначимо, що ДТ-30 "Вітязь" - це дволанковий всюдихід на гусеничному ходу. Він призначений для транспортування в складних кліматичних умовах на грунтах з низькою опорною здатністю (болото, бездоріжжя і т.д.) при температурі від мінус 50 до плюс 40 градусів.

Нагадаємо, Збройні Сили України завдали артилерійський удар по скупченню ворожої техніки під Мелітополем. В результаті знищено близько 200 машин і штаб окупантів.

Раніше українські військові знищили ворожий винищувач у Чернігові. При цьому пілот винищувача встиг катапультуватися і сховатися в лісосмузі.

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Війна Росії проти УкраїниЗбройні сили України