ВСУ уничтожили под Мелитополем около 200 единиц техники и штаб оккупантов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по скоплению вражеской техники под Мелитополем. В результате уничтожены около 200 машин и штаб оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

По его словам, ВСУ нанесли артиллерийский удар по противнику под Васильевской (Запорожская область) около 2,5 часа назад. Здесь, в районе Мелитополя, оккупанты накапливали около 200 единиц техники.

"Техника была вдребезги разбита нашей артиллерией", - уточнил Геращенко.

Он добавил, что в результате артудара также был уничтожен штаб с командованием оккупантов под Мелитополем.

Информацию об уничтожении скопления вражеской техники под Мелитополем подтвердил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченой и взятой в окружение - это лучший подарок!" - написал Ким в своем Telegram, у которого сегодня день рождения.