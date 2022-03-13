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ВСУ уничтожили под Мелитополем около 200 единиц техники и штаб оккупантов

Новина українською →
Мелитополь, Воскресенье 13 марта 2022 23:44
ВСУ уничтожили под Мелитополем около 200 единиц техники и штаб оккупантов Фото: ВСУ уничтожили 200 единиц техники оккупантов под Мелитополем (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по скоплению вражеской техники под Мелитополем. В результате уничтожены около 200 машин и штаб оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

По его словам, ВСУ нанесли артиллерийский удар по противнику под Васильевской (Запорожская область) около 2,5 часа назад. Здесь, в районе Мелитополя, оккупанты накапливали около 200 единиц техники.

"Техника была вдребезги разбита нашей артиллерией", - уточнил Геращенко.

Он добавил, что в результате артудара также был уничтожен штаб с командованием оккупантов под Мелитополем.

Информацию об уничтожении скопления вражеской техники под Мелитополем подтвердил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченой и взятой в окружение - это лучший подарок!" - написал Ким в своем Telegram, у которого сегодня день рождения.

Напомним, днем 13 марта украинские военные помешали российским оккупантам наладить понтонную переправу в районе Гостомеля (Киевская область).

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