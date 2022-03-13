ВСУ уничтожили под Мелитополем около 200 единиц техники и штаб оккупантов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по скоплению вражеской техники под Мелитополем. В результате уничтожены около 200 машин и штаб оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.
По его словам, ВСУ нанесли артиллерийский удар по противнику под Васильевской (Запорожская область) около 2,5 часа назад. Здесь, в районе Мелитополя, оккупанты накапливали около 200 единиц техники.
"Техника была вдребезги разбита нашей артиллерией", - уточнил Геращенко.
Он добавил, что в результате артудара также был уничтожен штаб с командованием оккупантов под Мелитополем.
Информацию об уничтожении скопления вражеской техники под Мелитополем подтвердил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченой и взятой в окружение - это лучший подарок!" - написал Ким в своем Telegram, у которого сегодня день рождения.
Напомним, днем 13 марта украинские военные помешали российским оккупантам наладить понтонную переправу в районе Гостомеля (Киевская область).
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