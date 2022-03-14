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ВСУ уничтожили военную технику оккупантов, которая стоит более 100 тысяч долларов (фото)

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Понедельник 14 марта 2022 02:49
ВСУ уничтожили военную технику оккупантов, которая стоит более 100 тысяч долларов (фото) Фото: ВСУ уничтожили дорогую вражескую технику (t.me/thewarnow)
Автор: Роман Мирончук

Украинским военным удалось уничтожить очень дорогу военную технику оккупантов. Речь идет о вездеходе на гусеничном ходу ДТ-30 "Витязь", который стоит около 13,7 млн рублей (более 100 тысяч долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал военного обозревателя Романа Бочкалы.

"Уничтожено ДТ-30 "Витязь" стоимостью 13,7 млн рублей. Это первая потеря такой техники армией России. ВСУ гарантируют, что не последняя", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фото разгромленной военной техники оккупантов.

ВСУ уничтожили военную технику оккупантов, которая стоит более 100 тысяч долларов (фото)ВСУ уничтожили военную технику оккупантов, которая стоит более 100 тысяч долларов (фото)

ДТ-30 "Витязь" (фото: t.me/thewarnow)

Отметим, что ДТ-30 "Витязь" - это двухзвенный вездеход на гусеничном ходу. Он предназначен для транспортировки в сложных климатических условиях на грунтах с низкой несущей способностью (болото, бездорожье и т.д.) при температуре от минус 50 до плюс 40 градусов.

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по скоплению вражеской техники под Мелитополем. В результате уничтожены около 200 машин и штаб оккупантов.

Ранее украинские военные уничтожили вражеский истребитель в Чернигове. При этом пилот истребителя успел катапультироваться и скрыться в лесополосе.

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