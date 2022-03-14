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ЗСУ знищили військову техніку окупантів, яка коштує понад 100 тисяч доларів (фото)

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Понеділок 14 березня 2022 02:49
ЗСУ знищили військову техніку окупантів, яка коштує понад 100 тисяч доларів (фото) Фото: ЗСУ знищили дорогу ворожу техніку (t.me/thewarnow)
Автор: Роман Мирончук

Українським військовим вдалося знищити дуже дорогу військову техніку окупантів. Йдеться про всюдихід на гусеничному ходу ДТ-30 "Вітязь", який коштує близько 13,7 млн рублів (понад 100 тисяч доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал військового оглядача Романа Бочкали.

"Знищено ДТ-30 "Вітязь" вартістю 13,7 млн рублів. Це перша втрата такої техніки армією Росії. ЗСУ гарантують, що не остання", - йдеться в повідомленні.

Також опубліковані фото розгромленої військової техніки окупантів.

ЗСУ знищили військову техніку окупантів, яка коштує понад 100 тисяч доларів (фото)ЗСУ знищили військову техніку окупантів, яка коштує понад 100 тисяч доларів (фото)

ДТ-30 "Вітязь" (фото: t.me/thewarnow)

Зазначимо, що ДТ-30 "Вітязь" - це дволанковий всюдихід на гусеничному ходу. Він призначений для транспортування в складних кліматичних умовах на грунтах з низькою опорною здатністю (болото, бездоріжжя і т.д.) при температурі від мінус 50 до плюс 40 градусів.

Нагадаємо, Збройні Сили України завдали артилерійський удар по скупченню ворожої техніки під Мелітополем. В результаті знищено близько 200 машин і штаб окупантів.

Раніше українські військові знищили ворожий винищувач у Чернігові. При цьому пілот винищувача встиг катапультуватися і сховатися в лісосмузі.

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