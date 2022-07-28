ВСУ уничтожили склад боеприпасов, минометный комплекс и танк, - ОК "Юг"

ВСУ на южном направлении за день ликвидировали žž российских солдат, танк Т-62, самоходные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", минометный комплекс "Сани", а также несколько бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Кроме того, в Белогорке Херсонской области удалось уничтожить склад боеприпасов оккупантов. Также за сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ поддерживался плотный огневой контроль основных транспортных артерий временно оккупированных территорий Херсонской области.

Напомним, ВСУ в ночь на 27 июля нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Через некоторое время наши бойцы показали как выглядит постройка после операции.

Херсонская ОВА отметила, что мост полностью не разрушен, однако передвижение им невозможно.

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