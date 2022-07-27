ВСУ показали, как выглядит Антоновский мост после ночного удара (видео)

Фото: последствия удара по Антоновскому мосту в Херсоне (скрин видео t me nexta_live)

Украинские военные показали, как выглядит Антоновский мост после удара в ночь на 27 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Теперь убегать только пешком, или по воде. Желаем удачи!" – говорится в сообщении. Что предшествовало удару Сначала 19 июля Антоновский был обстрелян. После этого стало известно, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.