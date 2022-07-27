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ВСУ показали, как выглядит Антоновский мост после ночного удара (видео)

Новина українською →
Херсон, Среда 27 июля 2022 11:27
ВСУ показали, как выглядит Антоновский мост после ночного удара (видео) Фото: последствия удара по Антоновскому мосту в Херсоне (скрин видео t me nexta_live)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали, как выглядит Антоновский мост после удара в ночь на 27 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Теперь убегать только пешком, или по воде. Желаем удачи!" – говорится в сообщении.

Что предшествовало удару

Сначала 19 июля Антоновский был обстрелян.

После этого стало известно, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу перекрыто.

Как сообщалось, ВСУ зачистили освобожденную Андреевку Херсонской области и выполнили 300 огневых задач, а также уничтожили 89 захватчиков, вражеские склады и технику россиян.

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