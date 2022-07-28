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ЗСУ знищили склад боєприпасів, мінометний комплекс і танк, - ОК "Південь"

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Київ, Четвер 28 липня 2022 04:22
ЗСУ знищили склад боєприпасів, мінометний комплекс і танк, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ на півдні знищили склад і кілька САУ противника (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ на південному напрямку за день ліквідували žž російських солдатів, танк Т-62, самохідні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", мінометний комплекс "Сани", а також кілька бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Крім того, в Білогірці Херсонської області вдалося знищити склад боєприпасів окупантів. Також за добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ підтримувався щільний вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Нагадаємо, ЗСУ в ніч на 27 липня завдали черговий удар по Антонівському мосту у Херсоні. Через деякий час наші бійці показали як виглядає споруда після операції.

Херсонська ОВВА зазначила, що міст повністю не зруйнований, проте пересування їм неможливо.

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