ЗСУ знищили склад боєприпасів, мінометний комплекс і танк, - ОК "Південь"

ЗСУ на південному напрямку за день ліквідували žž російських солдатів, танк Т-62, самохідні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", мінометний комплекс "Сани", а також кілька бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Крім того, в Білогірці Херсонської області вдалося знищити склад боєприпасів окупантів. Також за добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ підтримувався щільний вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Нагадаємо, ЗСУ в ніч на 27 липня завдали черговий удар по Антонівському мосту у Херсоні. Через деякий час наші бійці показали як виглядає споруда після операції.

Херсонська ОВВА зазначила, що міст повністю не зруйнований, проте пересування їм неможливо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.