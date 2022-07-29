ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ сожгли дотла российские склады в Иловайске и Брилевке (видео)

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 09:41
ВСУ сожгли дотла российские склады в Иловайске и Брилевке (видео) Фото: ВСУ уничтожили склады боеприпасов россиян (media.defense.gov)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам боеприпасов врага во временно оккупированных Иловайске Донецкой области и Брилевке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что в Иловайске в результате работы украинских военных "подавляющее большинство" россиян погибли. Вместе с тем состав БК и ГСМ "сиял громко и долго". Сомнений у наших воинов, что он выгорел дотла, нет.

В СтратКоме ВСУ также проинформировали, что перед Иловайсковом защитники Украины попали по складу в Брилевке, где еще очень долго и громко было слышно, как разрываются российские боеприпасы.

"Прямо замечательная "фестивальная ночь", - добавили в Управлении стратегических коммуникаций.

Напомним, украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.

К слову, министр обороны Алексей Резинков рассказал, что ВСУ уже уничтожили около 50 российских складов благодаря HIMARS. Также наши воины удачно бьют по командным пунктам оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине