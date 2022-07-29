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ЗСУ спалили вщент російські склади в Іловайську та Брилівці (відео)

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П'ятниця 29 липня 2022 09:41
ЗСУ спалили вщент російські склади в Іловайську та Брилівці (відео) Фото: ЗСУ знищили склади боєприпасів росіян (media.defense.gov)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України завдали удару по складах боєприпасів ворога у тимчасово окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що в Іловайську внаслідок роботи українських військових "переважна більшість" росіян загинули. Разом із тим склад БК і ПММ "сяяв голосно та довго". Сумнівів у наших воїнів, що він вигорів вщент, немає.

У СтратКомі ЗСУ також поінформували, що перед Іловайськовом захисники України влучили по складу в Брилівці, де ще дуже довго та голосно було чутно, як розриваються російські боєприпаси.

"Прямо чудова "фестивальна ніч", - додали в Управлінні стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, українські військові вночі 17 липня знищили штаб, казарми та склад з боєприпасами ворога у Лазурному Херсонської області.

До слова, міністр оборони Олексій Резінков розповів, що ЗСУ вже знищили близько 50 російських складів завдяки HIMARS. Також наші воїни вдало б'ють по командних пунктах окупантів.

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