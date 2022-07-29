ЗСУ спалили вщент російські склади в Іловайську та Брилівці (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що в Іловайську внаслідок роботи українських військових "переважна більшість" росіян загинули. Разом із тим склад БК і ПММ "сяяв голосно та довго". Сумнівів у наших воїнів, що він вигорів вщент, немає.

У СтратКомі ЗСУ також поінформували, що перед Іловайськовом захисники України влучили по складу в Брилівці, де ще дуже довго та голосно було чутно, як розриваються російські боєприпаси.

"Прямо чудова "фестивальна ніч", - додали в Управлінні стратегічних комунікацій.