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ВСУ уничтожили штаб и склад боеприпасов оккупантов в Лазурном Херсонской области

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Херсон, Воскресенье 17 июля 2022 06:52
ВСУ уничтожили штаб и склад боеприпасов оккупантов в Лазурном Херсонской области Фото: ВСУ разбили штаб и склад вооружения врага в Лазурном (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Сообщается, что после попадания украинской артиллерии в штаб и склады на берегу моря началась детонация боеприпасов, вспыхнул крупный пожар.

Ранее сообщалось, что украинские военные за день поразили две цели войск РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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