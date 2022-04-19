ВСУ уничтожили очередной беспилотник оккупантов над Одессой
Сегодня, 19 апреля утром украинские военные сбили очередной российский беспилотник над Одессой. Оккупанты пытались осуществить разведку деятельности критической инфраструктуры города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушного командования "Юг".
"Утром, 19 апреля, воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы. Бьем врага дальше!"- говорится в сообщении.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона потеряла около 158 БПЛА оперативно-тактического уровня.
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