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ВСУ уничтожили очередной беспилотник оккупантов над Одессой

Новина українською →
Одесса, Вторник 19 апреля 2022 11:53
ВСУ уничтожили очередной беспилотник оккупантов над Одессой Фото: ВСУ уничтожили очередной беспилотник оккупантов над Одессой (24 tv)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 апреля утром украинские военные сбили очередной российский беспилотник над Одессой. Оккупанты пытались осуществить разведку деятельности критической инфраструктуры города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушного командования "Юг".

"Утром, 19 апреля, воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы. Бьем врага дальше!"- говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона потеряла около 158 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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