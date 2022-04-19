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Около 20 800 военных и более 800 танков: ВСУ назвали потери России

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Киев, Вторник 19 апреля 2022 09:54
Около 20 800 военных и более 800 танков: ВСУ назвали потери России Фото: Россия потеряла более 800 танков (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона потеряла около 20 800 военных убитыми. А также более 800 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 20 800 человек
  • Танки - 802
  • Боевые бронированные машины - 2063
  • Артиллерийские системы - 386
  • РСЗО - 132
  • Средства ПВО - 67
  • Самолеты - 169
  • Вертолеты - 150
  • Автомобильная техника - 1495
  • Корабли/катера - 8
  • Цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 158
  • Специальная техника - ​​27
  • Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска активизировали наступление на Донецком и Таврическом направлениях.

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