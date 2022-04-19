Около 20 800 военных и более 800 танков: ВСУ назвали потери России
Фото: Россия потеряла более 800 танков (facebook com mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона потеряла около 20 800 военных убитыми. А также более 800 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 20 800 человек
- Танки - 802
- Боевые бронированные машины - 2063
- Артиллерийские системы - 386
- РСЗО - 132
- Средства ПВО - 67
- Самолеты - 169
- Вертолеты - 150
- Автомобильная техника - 1495
- Корабли/катера - 8
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 158
- Специальная техника - 27
- Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска активизировали наступление на Донецком и Таврическом направлениях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.