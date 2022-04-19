ЗСУ знищили черговий безпілотник окупантів над Одесою
Сьогодні, 19 квітня вранці українські військові збили черговий російський безпілотник над Одесою. Окупанти намагалися здійснити розвідку діяльності критичної інфраструктури міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування "Південь".
"Зранку, 19 квітня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси. Б'ємо ворога далі!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 158 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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