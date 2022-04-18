ВСУ снова уничтожили обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов в Чернобаевке

Военные ВСУ в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низку облачность и плотный дождь украинские военные нанесли точный удар и уничтожили обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook .

"Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" произошел. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова", - отметил Арестович.

Напомним, Арестович высказался касательно того, что Россия может применить ядерное оружие. По его словам, НАТО сразу вмешается в войну и призовет Китай присоединиться.

Мы также писали о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, затягивание поставок оружия в Украину разрешает Российской Федерации забирать жизни украинцев.

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