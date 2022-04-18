ЗСУ знову знищили оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів у Чорнобаївці

Військові ЗСУ 16-й раз розгромили позиції російських військових у Чорнобаївці Херсонської області. Попри низьку хмарність і щільний дощ українські військові завдали точного удару і знищили оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в Facebook .

"Судячи з тривалої детонації, 16-й епізод серіалу "Чорнобаївка" стався. Всупереч сумнівам суспільства, що даний ідіотизм в принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма "операцією" генерала Дворнікова", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, Арестович висловився щодо того, що Росія може застосувати ядерну зброю. За його словами, НАТО відразу втрутиться у війну і закличе Китай приєднатися.

Ми також писали про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, затягування постачання зброї в Україну дозволяє Російській Федерації забирати життя українців.

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