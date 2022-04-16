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НАТО вмешается в конфликт и призовет Китай присоединиться, - Арестович о возможной ядерной атаке

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 22:03
НАТО вмешается в конфликт и призовет Китай присоединиться, - Арестович о возможной ядерной атаке Фото: советник главы Офиса президента Алексея Арестовича (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказался относительно того, что Российская Федерация может применить ядерное оружие. По его мнению, НАТО сразу вмешается в войну и призовет Китай присоединиться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире 24 канала.

Как отметил Арестович, использование ядерного оружия предусматривает дальнейший проход подразделений оккупантов. Захватчики начнут погибать от лучевой болезни в зоне поражения.

"Я представляю россиян, которых после Чернобыля загонят в зону радиоактивного поражения. Даже если они придут, то куда они продвинутся за двое суток? Они просто умрут, а остальные россияне - не уйдут", - заявил Арестович.

В то же время в войну сразу вмешается НАТО. Альянс со своей стороны обратится к Китаю с вопросом: "вы хотите, чтобы из-за этого маньяка прекратилась жизнь всей цивилизации?". Сегодня Китай оказывает значительное влияние на Россию, поскольку своей войной Кремль подорвал стратегию торговли Пекина.

По мнению Арестовича, Россия может разыграть сценарий с проигрышем НАТО, чтобы не проигрывать Украине.

"То есть заявления о том, что русские будут бить по грузам Альянса – это может быть стратегия поднятия до такого состояния, чтобы в организации сказать России, что те не хотят ядерной войны, поэтому должны подписать мирный договор о прекратить войны", – подчеркнул Арестович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам Зеленского, мир должен быть готов к тому, что Путин может применить ядерное оружие.

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