Затягивание поставок оружия в Украину разрешает РФ забирать жизни украинцев, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры не дали ответа касательно поставок оружия с первого дня войны. Также иногда ответы формулируются так, что поставки могут начаться не раньше мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Я прямо говорю в таких ситуациях: каждая задержка оружия, каждая политическая задержка – это разрешение РФ забирать жизни украинцев. Именно так РФ это трактует, именно так не должно быть в реальности", - резко заявил президент Украины.