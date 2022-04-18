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Затягивание поставок оружия в Украину разрешает РФ забирать жизни украинцев, - Зеленский

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 00:05
Затягивание поставок оружия в Украину разрешает РФ забирать жизни украинцев, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры не дали ответа касательно поставок оружия с первого дня войны. Также иногда ответы формулируются так, что поставки могут начаться не раньше мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Я прямо говорю в таких ситуациях: каждая задержка оружия, каждая политическая задержка – это разрешение РФ забирать жизни украинцев. Именно так РФ это трактует, именно так не должно быть в реальности", - резко заявил президент Украины.

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