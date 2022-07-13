ВСУ уничтожили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов оккупантов

Украинские военные при помощи американских РСЗО HIMARS уничтожили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.
"По своей традиции российские войска разместили в Луганске одновременно воинскую часть и склад боеприпасов. Последствия этого жеста доброй воли я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный Химарс", - написал он.
Напомним, США и союзники передали Украине уже 9 американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов.
Кроме того, ранее Арестович заявлял, что HIMARS заставили россиян отойти от линии фронта.