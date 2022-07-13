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ВСУ уничтожили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов оккупантов

Фото: ВСУ уничтожили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные при помощи американских РСЗО HIMARS уничтожили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

"По своей традиции российские войска разместили в Луганске одновременно воинскую часть и склад боеприпасов. Последствия этого жеста доброй воли я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный Химарс", - написал он.

Напомним, США и союзники передали Украине уже 9 американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов.

Кроме того, ранее Арестович заявлял, что HIMARS заставили россиян отойти от линии фронта.

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