Сколько HIMARS и похожих систем получила Украина от США: ответ Данилова

США и союзники передали Украине уже девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов. Однако для серьезного контрнаступления наши военные нуждаются еще в десятках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в комментарии WSJ.

Он отметил, что передача HIMARS позволила силам Украины наносить удары по российским целям за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости для наших бойцов.

"Девять HIMARS и аналогичных ракетных комплексов уже действуют в Украине, россияне беззащитны перед ними и очень обеспокоены", - говорит Данилов.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что с таким количеством соответствующих ракетных систем Украина пока может вести лишь оборонительную войну, для наступления - нужно гораздо больше.

Добавим, о прибытии первых ракетных систем HIMARS в Украину из США стало известно в конце июня.

Напомним, недавно США пообещали передать Украине новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

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