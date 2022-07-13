ЗСУ знищили в Луганську військову частину і склад боєприпасів окупантів

Українські військові за допомогою американських РСЗВ HIMARS знищили в Луганську військову частину і склад боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Олексія Арестовича в Facebook.
"За своєю традицією російські війська розмістили в Луганську одночасно військову частину і склад боєприпасів. Наслідки цього жесту доброї волі я навіть не беруся уявити. "Другу армію світу" переробляє у двохсоту маленький, симпатичний Хімарс", - написав він.
Нагадаємо, США і союзники передали Україні вже 9 американських ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів.
Крім того, раніше Арестович заявляв, що HIMARS змусили росіян відійти від лінії фронту.