HIMARS заставили россиян отойти от линии фронта, - Арестович
Американские РСЗО HIMARS заставили российские войска отойти от линии фронта на 30 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
Он отметил, что оккупанты начали формировать группировки на большом расстоянии.
"Веселая группка у них под Михайловкой, это сильно южнее Васильевки по дороге на Мелитополь. Почему там? Они очень боятся и отодвинулись", - сказал Арестович.
Советника главы Офиса президента добавил, что захватчиков пугают переданные США реактивные системы залпового огня.
"Появились HIMARS и сразу все группировки начали формироваться сильно далеко… Километров на 30 дальше от фронта", - сказал он.
Напомним, США и союзники передали Украине уже 9 американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов.
Кроме того, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов, а также четыре новых системы HIMARS.
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