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HIMARS заставили россиян отойти от линии фронта, - Арестович

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 22:47
HIMARS заставили россиян отойти от линии фронта, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советника главы Офиса президента (bukinfo com ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Американские РСЗО HIMARS заставили российские войска отойти от линии фронта на 30 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

Он отметил, что оккупанты начали формировать группировки на большом расстоянии.

"Веселая группка у них под Михайловкой, это сильно южнее Васильевки по дороге на Мелитополь. Почему там? Они очень боятся и отодвинулись", - сказал Арестович.

Советника главы Офиса президента добавил, что захватчиков пугают переданные США реактивные системы залпового огня.

"Появились HIMARS и сразу все группировки начали формироваться сильно далеко… Километров на 30 дальше от фронта", - сказал он.

Напомним, США и союзники передали Украине уже 9 американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов.

Кроме того, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов, а также четыре новых системы HIMARS.

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Алексей Арестович
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