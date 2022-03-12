ВСУ уничтожили еще один российский командный пункт

"Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории", - написал Залужный.

Напомним, недавно стало известно, что ВСУ уничтожили семь батальонных групп оккупантов.

Добавим, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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