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ЗСУ знищили ще один російський командний пункт

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Київ, Субота 12 березня 2022 21:10
ЗСУ знищили ще один російський командний пункт Фото: головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові знищили російський командний пункт. Опубліковано відео ліквідації ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

"Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території", - написав Залужний.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ знищили сім батальйонних груп окупантів.

Додамо, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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