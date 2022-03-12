ЗСУ знищили ще один російський командний пункт

"Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території", - написав Залужний.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ знищили сім батальйонних груп окупантів.

Додамо, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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