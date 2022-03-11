В Генштабе рассказали о потерях российских оккупантов за сутки
Фото: российские войска потеряли более 12 тысяч человек за 15 дней войны (Getty Images)
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 15 день войны. Так, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.
Так, потери оккупантов за минувшие сутки составили:
- личного состава - 266,
- танков ‒ 18,
- ББМ ‒ 60,
- артиллерийских систем - 2,
- РСЗО - 2,
- средства ПВО - 2,
- самолетов - 0,
- вертолетов - 0,
- автомобильной техники - 32.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:
- личного состава - более 12 тысяч человек,
- танков - 353,
- боевых бронированных машин - 1165,
- артиллерийских систем - 125,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) - 58,
- средства ПВО - 31,
- самолетов - 57,
- вертолетов - 83,
- автомобильной техники - 558,
- легкие скоростные катера - 3,
- цистерн с ГСМ - 60,
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.
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