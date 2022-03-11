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В Генштабе рассказали о потерях российских оккупантов за сутки

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Киев, Пятница 11 марта 2022 10:10
В Генштабе рассказали о потерях российских оккупантов за сутки Фото: российские войска потеряли более 12 тысяч человек за 15 дней войны (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 15 день войны. Так, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, потери оккупантов за минувшие сутки составили:

  • личного состава - 266,
  • танков ‒ 18,
  • ББМ ‒ 60,
  • артиллерийских систем - 2,
  • РСЗО - 2,
  • средства ПВО - 2,
  • самолетов - 0,
  • вертолетов - 0,
  • автомобильной техники - 32.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - более 12 тысяч человек,
  • танков - 353,
  • боевых бронированных машин - 1165,
  • артиллерийских систем - 125,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 58,
  • средства ПВО - 31,
  • самолетов - 57,
  • вертолетов - 83,
  • автомобильной техники - 558,
  • легкие скоростные катера - 3,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.

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