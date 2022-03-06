Была в РФ дивизия и больше нет. ВСУ уничтожили семь батальонных групп оккупантов

За 10 дней российского вторжения в Украину, 150 мотострелковая бригада РФ утратила не менее 7 своих батальонных тактических групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Как сообщают военные, в РФ была мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова 150 мотострелковая дивизия. У нее была слава, история, традиции – в целом гордость Москвы.

Однако 24 февраля ее решили отправить на "учения" в Украину. Дивизия сформировала батальонные тактические группы, вступила во взаимодействие с подразделениями армейского корпуса так называемой "ДНР" и поехала в Украину, в район ответственности оперативно-тактической группы "Восток".

26 февраля 2 батальона 163 танкового полка из 150 мотострелковой дивизии понесли потери в личном составе и технике – около 550 человек. Остатки этих батальонов небольшими группами и без техники пытались выйти в район командного пункта.

Кстати, командир 163 танкового полка подполковник Нилов оставался в пункте постоянной дислокации.

26 февраля две батальонных группы 103 мотострелкового полка потеряли 800 человек – раненные и убитые. Вместе с ними был убит командир этого полка – полковник Исайкин Александр Иванович.

3 марта – при построении личного состава 150 мтд, которая находилась в пункте дислокации, замкомандира дивизии полковник Попов агитировал людей присоединится к российским силам вторжения. Желание высказало всего 70 военных.

Тем более, что есть информация о том, что командир дивизии, генерал-майор Олег Митяев погиб. Пока информация проверяется.

4 марта оккупанты потеряли танковый батальон, который шел на усиление атаки на Мариуполь. Живыми остались только 4 человека.

5 марта – в пункт постоянной дислокации 102 мотострелкового полка начали возвращаться военные, которые отказались от участия в боевых действиях на территории Украины. Более 150 человек было уволено из ВС РФ.

Есть массовые случаи дезертирства и самоувечья. Некоторые российские солдаты уже поняли, что лучше прострелить себе ногу и остаться живым, чем воевать с украинцами.

7 марта ожидается в военном госпитале в Ростове-на-Дону доставка более 200 тел погибших военнослужащих из личного состава 150 дивизии.

"На данный момент сказать о точных данных о потерях российско-фашистских сил, так как оккупанты очень скрывают правду. Но уже достоверно известно, что на протяжении 10 суток отпора кремлевской агрессии, в районе ответственности ОТУ "Восток", не менее 7 батальонных тактических групп врага потеряли боеспособность", - говорится в сообщении.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!