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ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России

Новина українською →
Киев, Среда 17 августа 2022 09:49
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России Фото: с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 44 100 военнослужащих (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 44 100 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 17 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 44100 (+200) человек ликвидировано;
  • танков - 1886 (+6);
  • боевых бронированных машин - 4162 (+10);
  • артиллерийских систем - 993 (+4);
  • РСЗО - 263 (+0);
  • средства ПВО - 136 (+0);
  • самолетов - 233 (+0);
  • вертолетов - 196 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 792 (+2);
  • крылатые ракеты - 190 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3054 (+5);
  • специальной техники - 93 (+1).

Напомним, вчера в Крыму прогремели взрывы на военной базе в поселке Азовское.

По данным ISW, удары по российским складам и базам снабжения в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для восстановления контроля над правым берегом Днепра.

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