ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 44 100 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 17 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 44100 (+200) человек ликвидировано;
- танков - 1886 (+6);
- боевых бронированных машин - 4162 (+10);
- артиллерийских систем - 993 (+4);
- РСЗО - 263 (+0);
- средства ПВО - 136 (+0);
- самолетов - 233 (+0);
- вертолетов - 196 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 792 (+2);
- крылатые ракеты - 190 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3054 (+5);
- специальной техники - 93 (+1).
Напомним, вчера в Крыму прогремели взрывы на военной базе в поселке Азовское.
По данным ISW, удары по российским складам и базам снабжения в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для восстановления контроля над правым берегом Днепра.
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