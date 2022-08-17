Удары по российским базам в Крыму, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ, - ISW

Удары по российским складам и базам снабжения в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для восстановления контроля над правым берегом Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Российские линии снабжения из Крыма напрямую поддерживают оккупантов на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области. Нацеленность Украины на российские наземные пути сообщения, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые также нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной части Херсонской области.

Конечным результатом этой кампании, скорее всего, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на правом берегу Днепра, а также потеря возможностей защищать их с помощью авиации и артиллерии на левом берегу от украинских контратак.

Ключевые выводы ISW