ЗСУ знищили ще 200 окупантів і шість танків: названі нові втрати Росії
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 100 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 17 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 44100 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1886 (+6);
- бойових броньованих машин - 4162 (+10);
- артилерійських систем - 993 (+4);
- РСЗВ - 263 (+0);
- засоби ППО - 136 (+0);
- літаків - 233 (+0);
- вертольотів - 196 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2);
- крилаті ракети - 190 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5);
- спеціальної техніки - 93 (+1).
Нагадаємо, вчора в Криму прогриміли вибухи на військовій базі в селищі Азовське.
За даними ISW, удари по російських складах і базах постачання в Криму і навколо нього, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ для відновлення контролю над правим берегом Дніпра.
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