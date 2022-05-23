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ВСУ уничтожили беспилотник и несколько единиц бронетехники, - ОК "Юг"

Разбитая техника РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Константин Широкун

Российская армия лишена возможности продвижения вперед, потому активно укрепляет оборону и проводит воздушную разведку. Беспилотник-разведчик типа "Орлан-10" был сбит ВСУ в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Оперативного командования "Юг".

Всего по результатам действий ракетно-артиллерийских подразделений, совместно с авиацией, на южном направлении армия противника за день потеряла более 55 солдат и несколько единиц бронированной техники.

Напомним, что 22 мая в результате удара РФ по Малину в городе возникли серьезные разрушения. В частности, есть травмированные жители и повреждены более ста домов.

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