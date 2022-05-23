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ЗСУ знищили безпілотник і кілька одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

Розбита техніка РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Константин Широкун

Російська армія позбавлена можливості просування вперед, тому активно зміцнює оборону і проводить повітряну розвідку. Безпілотник-розвідник типу "Орлан-10" був збитий ЗСУ в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Оперативного командування"Південь".

Всього за результатами дій ракетно-артилерійських підрозділів, спільно з авіацією, на південному напрямку армія противника за день втратила понад 55 солдатів і кілька одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, що 22 травня в результаті удару РФ по Малину в місті виникли серйозні руйнування. Зокрема, є травмовані мешканці та пошкоджено понад сто будинків.

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