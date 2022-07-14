UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили артиллерию и склад боеприпасов оккупантов в Харьковской области

Фото: ВСУ уничтожили артиллерию и склад боеприпасов оккупантов в Харьковской области (facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные уничтожили две российских САУ "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины, об этом заявил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий.

По его словам, вражескую технику и склад с боеприпасами уничтожили украинские артиллеристы совместно с подразделениями разведки Нацгвардии.

"Совместно с 40 отдельной артиллерийской бригадой имени Великого князя Витовта провели успешные действия и уничтожили обнаруженные системы, а также разбили состав артиллерийских боеприпасов", - подчеркнул Надточий.

При этом он добавил, что за прошедшую неделю подразделения воздушной разведки НГУ обнаружили 404 цели противника.

Напомним, в среду, 13 июля, украинские защитники уничтожили еще пять складов боеприпасов российских войск.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии. Уничтожен командный состав.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХарьковНацгвардияВойна России против Украины