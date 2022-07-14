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ЗСУ знищили артилерію та склад боєприпасів окупантів у Харківській області

Фото: ЗСУ знищили артилерію та склад боєприпасів окупантів у Харківській області (facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Іван Носальський

Українські військові знищили дві російських САУ "Нона" і склад з артилерійськими боєприпасами в Харківській області.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України, про це заявив начальник оперативного управління Головного управління Нацгвардії Олексій Надточий.

За його словами, ворожу техніку і склад з боєприпасами знищили українські артилеристи спільно з підрозділами розвідки Нацгвардії.

"Спільно з 40 окремою артилерійською бригадою імені Великого князя Вітовта провели успішні дії і знищили виявлені системи, а також розбили склад артилерійських боєприпасів", - підкреслив Надточій.

При цьому він додав, що за минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі противника.

Нагадаємо, у середу, 13 липня, українські захисники знищили ще п'ять складів боєприпасів російських військ.

Також ми писали, що Збройні Сили України завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії. Знищено командний склад.

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Збройні сили УкраїниХарківНацгвардіяВійна Росії проти України