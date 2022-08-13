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ВСУ уничтожили 3 склада и 3 базы оккупантов в Херсонской области, - Братчук

Фото: ВСУ уничтожили склады и базы оккупантов в Херсонской области zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге Украины. Наши воины уничтожили 3 склада и 3 базы врага в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По даным прессекретаря областной военной администрации, в течение 13 августа Россия потеряла:

  • 3 базы - в Каховском районе, Новой Каховке, Геническом районе;
  • 3 склада БК - в Новой Каховке, Геническом районе, Бериславском районе.

"Демилитаризация орды. Другая информация уточняется", - отметил Братчук.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что 13 августа ВСУ нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области.

К слову, вечером 13 августа в Новой Каховке Херсонской области зафиксировали прилеты по позициям российских оккупантов.

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