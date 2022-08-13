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ЗСУ знищили 3 склади та 3 бази окупантів у Херсонській області, - Братчук

Фото: ЗСУ знищили склади та бази окупантів у Херсонській області (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили 3 склади та 3 бази ворога у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж 13 серпня Росія втратила:

  • 3 бази - у Каховському районі, Новій Каховці, Генічеському районі;
  • 3 склади БК - у Новій Каховці, Генічеському районі, Бериславському районі.

"Демілітаризація орди. Інша інформація уточнюється", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що 13 серпня ЗСУ завдали мінімум 5-6 ударів по лівому берегу Херсонської області.

До слова, ввечері 13 серпня у Новій Каховці Херсонської області зафіксували прильоти по позиціях російських окупантів.

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Збройні сили УкраїниХерсонская областьВійна Росії проти України