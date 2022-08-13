ВСУ нанесли сегодня по левому берегу Херсонской области не менее 5-6 ударов, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире " Фейгин LIVE ".

"По самым скромным оценкам, по меньшей мере 5-6 ударов по левому берегу (Херсонской области - ред.)", - сказал он.

Также советник главы ОП вспомнил о взрывах в Мелитополе.

Арестович считает, что атаки будут продолжаться.

"Это показывает, что наше командование ставит перед собой задачу не только ослабление группировки на правом берегу, но и на левом берегу", - сказал он.