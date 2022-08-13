ua ru
Сб, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ нанесли сегодня по левому берегу Херсонской области не менее 5-6 ударов, - Арестович

Новина українською →
Суббота 13 августа 2022 22:27
ВСУ нанесли сегодня по левому берегу Херсонской области не менее 5-6 ударов, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские войска нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области сегодня, 13 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"По самым скромным оценкам, по меньшей мере 5-6 ударов по левому берегу (Херсонской области - ред.)", - сказал он.

Также советник главы ОП вспомнил о взрывах в Мелитополе.

Арестович считает, что атаки будут продолжаться.

"Это показывает, что наше командование ставит перед собой задачу не только ослабление группировки на правом берегу, но и на левом берегу", - сказал он.

Напомним, сегодня в Херсоне прогремели взрывы.

Кроме того, в Новой Каховке были зафиксировали прилеты по позициям российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Алексей Арестович
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей