ВСУ уничтожили 3 склада и 3 базы оккупантов в Херсонской области, - Братчук

ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге Украины. Наши воины уничтожили 3 склада и 3 базы врага в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По даным прессекретаря областной военной администрации, в течение 13 августа Россия потеряла:

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что 13 августа ВСУ нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области.

К слову, вечером 13 августа в Новой Каховке Херсонской области зафиксировали прилеты по позициям российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.