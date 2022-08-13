ЗСУ знищили 3 склади та 3 бази окупантів у Херсонській області, - Братчук

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили 3 склади та 3 бази ворога у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що 13 серпня ЗСУ завдали мінімум 5-6 ударів по лівому берегу Херсонської області.

До слова, ввечері 13 серпня у Новій Каховці Херсонської області зафіксували прильоти по позиціях російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.