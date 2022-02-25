ВСУ уничтожили 2 российских танка и БМП возле Трехизбенки. Враг отступил

Вблизи Трехизбенки (Луганская область) украинские военные удержали оборону и уничтожили 2 российских танка и 1 БМП. ВСУ заставили врага отступить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Бронегрупа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка. Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить", - говорится в сообщении.
В штабе добавляют, что Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.
Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанти захватили два автомобиля ВСУ и движутся к центру города. За ними едет колонна российской техники.
Тем временем в Луганской области, вблизи Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники.
Вместе с тем вблизи Чернигова военные отбили прорыв войск РФ.
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