UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВСУ уничтожили 2 российских танка и БМП возле Трехизбенки. Враг отступил

Автор: Мария Кучерявец

Вблизи Трехизбенки (Луганская область) украинские военные удержали оборону и уничтожили 2 российских танка и 1 БМП. ВСУ заставили врага отступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Бронегрупа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка. Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить", - говорится в сообщении.

В штабе добавляют, что Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.



Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанти захватили два автомобиля ВСУ и движутся к центру города. За ними едет колонна российской техники.

Тем временем в Луганской области, вблизи Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники.

Вместе с тем вблизи Чернигова военные отбили прорыв войск РФ.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине сейчас, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныТрехизбенкаЛуганскВторжение России в Украину