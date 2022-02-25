В Киеве российские оккупанты захватили авто ВСУ и двигались к центру города. Их обезвредили
Российские оккупанты захватили два автомобиля ВСУ и двигались к центру Киева. За ними ехала колонна российской техники. Их обезвредили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр.
"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", - написала Маляр.
Обновлено от 09:30. Маляр написала, что российские диверсанты обезврежены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев зашли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы соблюдать комендантский час.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в результате падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом.