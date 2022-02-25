ЗСУ знищили 2 російських танки та БМП біля Трьохізбенки. Ворог відступив

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка. Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ і рухаються до центру міста. За ними їде колона російської техніки.

Тим часом у Луганській області, поблизу Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки.

Разом з тим поблизу Чернігова військові відбили прорив військ РФ.

Докладніше про те, що зараз відбувається в Україні зараз, про ситуацію на Донбасі та на українських кордонах, реакцію миру на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.