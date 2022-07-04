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ВСУ удерживают небольшую часть территории, - Гайдай о Луганской области

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 11:28
ВСУ удерживают небольшую часть территории, - Гайдай о Луганской области Фото: ВСУ удерживают небольшую часть территории (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные продолжают удерживать небольшую часть территории Луганской области. Это помогает нашим бойцам укрепить собственные позиции в Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.

"Бои продолжаются в районе Белогоровки, Новоконстантиновки. Сейчас у них ничего не получается, но уже отчитались, что всю Луганскую область они захватили. Так, небольшая часть остается под нашим контролем, но каждый час и день идут в плюс нашим войскам, которые укрепили линию обороны в Донецкой области",- заявил Гайдай.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские бойцы, 4 июля, ВСУ отошли с позиций в Лисичанске для сохранения жизней личного состава.

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